Indrašis un Kalniņš taču var atrast darbu gandrīz jebkurā Eiropas līgā. Par to jau nav stāsts. Darbu ārpus Latvijas var atrast un droši vien atradīs kāds simts vai varbūt pat par pussimtu vairāk hokejistu no gandrīz 400 (!?) spēlētājiem, kas aizvadītajā sezonā spēlējuši ārpus Latvijas. Junioru un jauniešu vecuma censoņi 99% gadījumu par savu skološanos hokejā pārsvarā maksā no vecāku makiem, Amerikā procents mazāks, bet tas nav būtiski. Tie 150-200 hokejistu, kas sevi uzskata par profesionāļiem, darbu atrast var. Pat šajā vasarā, kad par 50 darbavietām sarukusi KHL, proti, to atstājot Helsinku "Jokerit" un Rīgas "Dinamo".