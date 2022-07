Īres namu būvniecība beidzot ir sakustējusies - šobrīd var novērot lielu interesi par šo nišu gan no dažādu investīciju fondu, gan attīstītāju puses. Eksperti pieļauj, ka īres māju celtniecība aktivizēsies arī reģionos, ja tiks īstenota Ekonomikas ministrija iecerētā zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma.

Ažiotāža īres segmentā saistīta gan ar Covid - 19 ierobežojumu atcelšanu – cilvēki, tai skaitā studenti, atgriežas no attālinātākām dzīves vietām tuvāk darbam/studijām. Īres tirgu ir ietekmējuši bēgļi no Ukrainas un iebraucēji no Krievijas, kā arī sabiedrības vēlme pēc labākas dzīves kvalitātes.