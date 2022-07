"Tad, kad mēs sākām "Positivus" festivālu, tad viens paziņa man teica: "Ja tu gribi, lai tavs pasākums nomirst, nosauc to par festivālu." Uz to brīdi tādas bija festivālu tradīcijas," stāsta "Positivus" festivāla pamatlicējs Ģirts Majors 14. "Positivus" festivāla, kas pirmoreiz norisināsies Rīgā, priekšvakarā.

Galvenā lieta - viegla nokļūšana. It īpaši ārzemju viesiem. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka Eiropā festivāli parasti ir pie lielajām pilsētām vai to teritorijās. Tādi festivāli, kas atrodas tālāk par 50 kilometriem no pilsētas, ir faktiski uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi.