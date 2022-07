Vai Taivāna var kļūt par nākamo Ukrainu?

Vairums novērotāju piekrīt apgalvojumam, ka Krievijas brutālais karš pret Ukrainu ir uzbrukums demokrātijai, suverenitātei un cilvēktiesībām. Kremļa agresija sagaidījusi spēcīgu atbildi no ASV un to sabiedrotajiem NATO, tostarp bezprecedenta ekonomiskās sankcijas pret Krieviju un milzīgu militārās palīdzības apjomu Ukrainai. Neskatoties uz to, Rietumi neveiks jebkādu tiešu iejaukšanos Ukrainas-Krievijas karā, lai tā netiktu uzskatīta par kara pieteikšanu Krievijai.