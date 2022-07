Kamēr vieni gaužas, ka Latvijā viss ir slikti un te nav jēgas sākt uzņēmējdarbību, tomēr atrodas arī uzņēmīgi jaunieši, kuri tic savām spējām un ir gatavi uzņemties risku veidot biznesu no nulles, paši meklēt investorus, kā arī cīnīties ar birokrātiju.

Pirmkārt, jāatzīmē, ka "OX Drive" ir tikai zīmola un aplikācijas nosaukums. Pašu uzņēmumu sauc SIA "Spaceship", un to ir izveidojuši četri azartiski jaunieši. Egija Gailuma līdz tam vadīja automašīnu koplietošanas platformu "Citybee", Kristiāns Karlsons nodarbojās ar biznesa attīstības vadīšanu IT jomā, Kristaps Vasiļjevs bija riska analītiķis Latvijas Bankā, savukārt Juhans Kārma (Juhan Kaarma), pēc Egijas un Kristiāna teiktā, ir sērijveida uzņēmējs. Tieši Juhans savā ziņā ir "Teslu" kopbraukšanas pakalpojuma idejas iniciators, jo pēc šādas automašīnas iegādes sev pirms pāris gadiem par to bijis lielā sajūsmā.