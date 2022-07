Viņi dega kaislē un vājprātā. Kobeina un Lovas postošais mīlas stāsts

Tā kā festivālu vasara rit pilnā sparā, nolēmām pieminēt kāda īpaši spilgta pāra attiecības, kurās kaisle ik dienu mijās ar vājprātu, līdz tā noveda vienu no partneriem līdz nāvei, par kuru aizvien ir desmitiem sazvērestības teoriju... Abi kā ugunsputni citu apbrīnā strauji uzlidoja debesīs un kopā dienu no dienas dega. No kāda palika pāri vairs tikai pelni, bet kāds centās atdzimt kā fēnikss... Jūsu uzmanībai Kurta Kobeina un Kortnijas Lovas stāsts...