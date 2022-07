Pirms sešiem gadiem “Netflix” līdzdibinātājs un līdzvadītājs Rīds Heistings teica: “Savas karjeras laikā esmu redzējis ne vienu vien lielisku uzņēmumu, kas ar laiku nespēj pielāgoties jauniem konkurences noteikumiem. Rezultāts – smags kritiens no zvaigznēm."

Seši gadi pagājuši, un šis citāts atkal ir aktuāls. Tikai Heistingam pašam. Lai glābtu "Netflix" no tālākas lejupslīdes, kompānijas vadība jau paguvusi atteikties no saviem solījumiem izvairīties no reklāmām "Netflix" platformā. Turklāt - ir panākta vienošanās ar "Microsoft", kas palīdzēs īstenot reklāmu politiku "Netflix". Ir skaidrs - populārais straumēšanas serviss ir lielu pārmaiņu priekšā. Kādas tās būs?