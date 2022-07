Vācijas skepse saistībā ar krievu gāzes „krāna nogriešanu“ uz Eiropu ir loģiski saprotama lieta. Noslēdzot gāzes vadu jūrā Nordstream, vāciešiem iestāsies taupības laiki. Puse no visām mājsaimniecībām tur saņem krievu gāzes apkuri. Kā rīkoties tālāk? Kā atrast jaunus apkures veidus, kas neliek būt atkarīgam no kara kurinātāja Putina piegādēm? Ko iesāks industrija, kas arī ir piekārtota Putinam un Krievijai? Vēl divus gadus maksās Kremlim, līdz ar to finansējot Putina iebrukumu Ukrainā. Līdzīga situācija ir arī citās Eiropas valstīs.