Vēl pirms gada ceļotājiem galvassāpes sagādāja Covid-19 un ar to saistītie ierobežojumi, taču tagad problēma ir degvielas un citu energoresursu cenas, kas sasniedz arvien jaunus rekordus. Kā šīs cenas ietekmēs aviācijas nozari un vai jārēķinās ar to, ka arī ceļošana kļūs krietni dārgāka? To TVNET tiešsaistes žurnālam Klik skaidroja aviokompāniju pārstāvji.