Pirmajā mirklī šķiet, ka šis ir klasisks Ostankino (Krievijas) televīzijas sagatavots propagandas sižets no Maskavas, kas paredzēts masu slepkavas „humanizācijai“ vai iztēlošanai par mīlošu tēvu un vectētiņu. Taču diktators pagūst izstāstīt, ka prezidenta „gēns“ esot iedzimta lieta, un liek saprast, ka tepat līdzās kaimiņvalstīs tik ģenētiski apdāvinātu prezidentu vispār nav. Kurā kaimiņvalstī? Kur dzīvo un no kurienes atbraucis ideoloģiski luncīgais pusaudzis, kas izliekas neko nezinām par Baltkrievijas pretošanās kustības aktivitātēm un Lukašenko lomu šo protesta demonstrāciju apspiešanā? Vai nav dzirdējis par to, kā pēc viņa pavēles pirms dažiem gadiem slepkavoja cilvēkus Minskā un citur Baltkrievijā? Vai mediju skolotāji nav puisim ar mikrofonu rokās pastāstījuši un izskaidrojuši kas šis ir par diktatoru? Zēns (laikam) nekad nav dzirdējis, ka pēc Lukašenko pavēles spīdzināja simtiem cilvēku.