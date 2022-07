Virsnieks, kas 12.jūlija vakarā Liepājā raidīja šāvienus uz sievu, kas, bēgot no varmākas, izlēca pa logu, un pēc tam izdarīja pašnāvību, pirms vairākiem gadiem piedalījies starptautiskās operācijās, bijis vienības komandieris. Slepkavības motīvus policija vēl noskaidro, bet minētais vedina domāt par pēctraumatiskā stresa traucējumiem (PTST), no kuriem militārpersonas cieš 15 reizes biežāk nekā civiliedzīvotāji. Par PTST un to bīstamajām sekām TVNET stāsta klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste, supervizore Marija Ābeltiņa.