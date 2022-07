Virsnieks, kas 12.jūlija vakarā Liepājā, iespējams, raidīja šāvienus uz sievu, kas, bēgot no varmākas, izlēca pa logu, iespējams, jau iepriekš izrādījis agresijas pazīmes. Par to TVNET uzzināja no vairākiem avotiem. Traģēdija mudina domāt par to, kas varēja izraisīt vardarbību ar letālām sekām, kāpēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) virsnieks ar labu karjeru, iepriekš piedalījies militārās misijās ārvalstīs, tostarp Afganistānā, un saņēmis nozīmīgu valsts apbalvojumu, vispirms, visticamāk, nogalināja sievu un pēc tam izdarīja pašnāvību?