Rudzu rupjmaize ir viens pamatīgs stūrakmens latviešu virtuves pamatos. Ģimenē kopš bērna kājas iemācāmies godpilnu cieņu pret maizi, jo maizē ieguldīts liels darbs un daudz mīlestības. Ja maizīte nokrīt zemē, no senčiem esam mantojuši paradumu to tūlīt pacelt un nobučot. Mums ir lūgšana “mūsu dienišķo maizi dod(i) mums šodien”, mēs pelnām maizi, mums ir ceļa maize, maizes darbs, riecientiņš skolas somā, mums ir doniņa, kuras ēdāju apprec saimniekdēls, mums ir Agates maize, kas pasargā no ugunsgrēka, mums ir ciemakukulis un vēl tāds kukulis, par ko rūpējas korupcijas apkarotāji, vārdu sakot, latvietim maize nozīmē daudz vairāk nekā tikai no miltiem izcepts klaips.