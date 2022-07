Krūmiņš sacīja, ka priecātos, ja politiskie spēki sniegtu ilgtermiņa vīziju un paustu, kādā valstī vēlamies dzīvot. Kā arī norādītu konkrētu rīcības virzienu, kā sasniegt mērķi. “Pateikt īstermiņā, ka tagad pieliksim vienam otram naudu vai pārdalīsim līdzekļus, vienam atņemsim, otram iedosim. Nauda ir tik cik tā ir. Kopīgi domāt, kā mēs vairosim mūsu labklājību.” Viņš ieteiktu vēlētājiem vispirms pašiem padomāt, kādā valstī vēlētos dzīvot. Vēlāk padomāt, kas būtu jādara un ko pats varētu darīt. “Es domāju, ja tu pats padomā kā indivīds, tad to arī prasi politiķiem. Tas varbūt skan populistiski, bet ir jāsāk no sevis. Jāpadomā un tad tu vari prasīt no citiem.”