Eiro valūtas vērtības kritumu pret ASV dolāru šobrīd nosaka vairāki faktori. Eirozonas ekonomika būtiski vairāk nekā ASV ir pakļauta nelabvēlīgai ietekmei no kara Ukrainā un ar to saistītajām sankcijām. Turklāt vairākas eirozonas valstis ir atkarīgas no Krievijas energoresursiem, it īpaši dabasgāzes, kuras cenas ģeopolitisko notikumu ietekmē ir strauji augušas.