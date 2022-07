Apkrāptie liepājnieki pret pašvaldību: unikāls gadījums Latvijas tiesvedībā

Ģimenes, ko ziemā izlika no Liepājas domei piederošās daudzstāvu ēkas Lēņu ielā 5, "ies līdz galam" un tiesāsies par īpašumtiesībām uz dzīvokļiem, ko viņi, slēdzot nodoma līgumus, pirka no SIA "Lēņu nams". Kad uzņēmums bankrotēja un ēku pārņēma Liepājas dome, izrādījās, ka cilvēki pirkuši "tukšu gaisu". Tomēr ar to, ka viņiem "nekas nepieder", iedzīvotāji nesamierinās un tiesā skaidros, kas ir mājokļu patiesie īpašnieki. Tik specifiska lieta Latvijas tiesu praksē nav skatīta - līdz ar to "Lēņu nama" lieta vēsturē ieies kā precedents.