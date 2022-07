Eiropas Komisija, 20. jūlijā ierosinot visām Eiropas Savienības dalībvalstīm noteikt obligātus dabasgāzes taupīšanas mērķus, ja piegādes nokristos līdz krīzes līmenim, visaugstākajā politikas līmenī atzīst, ka priekšā ir draudoša gāzes apgādes krīze, uzsver eksperti. Nākamā ziema rada bažas, vai pietiks dabasgāzes, vai būs ar ko kurināt. Par to, vai Latvijā varētu būt enerģētiskā krīze, domas dalās, taču par taupības režīmu nākamajā apkures sezonā, arī gāzes augstās cenas dēļ, vairs nešaubās neviens. Situācija ar energoresursiem nekad nav bijusi tik sarežģīta.

“To, ka ar gāzes apgādi situācija Eiropā varētu būt slikta, varēja nojaust jau pavasarī. Tagad, kad gads ir pāri pusei, nākt klajā ar taupīšanas piedāvājumu ir par vēlu,” vērtē bijušais “Rīgas Siltuma” un “Latvenergo” vadītājs, tagad SIA "AZ EV" īpašnieks Āris Žīgurs. “Saprotot, ka gāze kritiskā situācijā varētu būt pieejama nepietiekamā daudzumā, jātaupa bija, jau sākot no maija. Viens no vienkāršākajiem taupīšanas pasākumiem, piemēram, ir pārtraukt vasarā gāzi tērēt karstā ūdens sildīšanai, taupīt to ziemas, izdzīvošanas vajadzībām.”