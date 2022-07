2000. gada interneta forumu mīkla: ceļotājs laikā Džons Titors

2000. gadā divos interneta forumos pēkšņi parādījās lietotājs Džons Titors, kurš savos ierakstos apgalvoja, ka ir ieradies no 2036. gada, lai glābtu pasauli no iznīcības. Varāku mēnešu laikā viņš detalizēti atbildēja uz visiem foruma lietotāju jautājumiem par nākotni, laika mašīnu un savu misiju, bet tad noslēpumaini pazuda. Joprojām nevienam nav īsti skaidrs, kas viņš bija – blēdis vai cilvēks no nākotnes.