Kā ir veselīgāk - valkāt krūšturi vai staigāt kailām krūtīm?

No renesanses laika korsetēm ar iestrādātiem vaļu kauliem vidukļa iežmiegšanai 20. gadsimta sākumā modes pasaule nonāca pie krūšturiem, kādus tos pazīstam šobrīd. Krūšturi, kas sākumā šķita kā emancipācijas simbols, jo, atšķirībā no korsetēm ļāva sievietēm brīvi elpot, 21. gadsimtā tomēr ir krituši nežēlastībā un arvien populārākas kļūst akcijas, kas sludina, ka no šī moku rīka ir jāatbrīvojas un vispār bez sabiedrības nosodījuma jāļauj sievietēm staigāt kailām krūtīm, ja viņas tā vēlas.