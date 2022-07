Pasaule kabatā ⟩ Indijas ambīcijas globālo alianšu krustcelēs

Indijas pozīciju globālajā politikā labi ilustrē divi daudzpusējās diplomātijas formāti, kuros tā iesaistās – no vienas puses tas ir t.s. “Quad” jeb četrpusējais drošības dialogs ar ASV, Japānu un Austrāliju, un no otras puses BRICS jeb Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas un Dienvidāfrikas Republikas savstarpējais sadarbības formāts. Proti, šī valsts kopš neatkarības iegūšanas no britu impērijas vairs nekad nav vēlējusies “kļūt par bandinieku imperiālistisko valstu cīniņos”, tā vietā izvēloties pati savu ceļu un sadarbojoties ar līdzīgi domājošām valstīm.