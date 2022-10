Kurš ir lielākais masu slepkava cilvēces vēsturē un kāpēc mēs viņa pastrādātos noziegumus ignorējam?

“Kad kāds zēns Hunaņas ciemā nozaga sauju graudu, vietējais priekšnieks Sjuns Dečangs piespieda tēvu viņu dzīvu apglabāt,” laikrakstam "History Today" rakstīja Dikoters, piedāvājot vienu no daudzajiem šausminošajiem Mao brutalitātes piemēriem šajā laikmetā. "Tēvs no sirdssāpēm nomira dažas dienas vēlāk."

Tātad, cik cilvēkus Mao nogalināja? Dikoters lēš, ka viņa politikas dēļ no 1958. līdz 1962. gadam gāja bojā vismaz 45 miljoni cilvēku. Tomēr šis skaitlis varētu sasniegt pat 78–80 miljonus.

Fakts, ka Mao zvērības izraisīja daudz vairāk nāves gadījumu nekā Hitlers, nenozīmē, ka viņš bija ļaunākais no abiem. Lielāks nāves gadījumu skaits daļēji ir saistīts ar faktu, ka Mao daudz ilgāku laiku valdīja pār daudz lielāku iedzīvotāju skaitu.

Kas izskaidro šo nolaidību? Viena no iespējamām atbildēm ir tāda, ka lielākā daļa upuru bija ķīniešu zemnieki — cilvēki, kas ir kulturāli un sociāli tālu no Rietumu intelektuāļiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuriem ir vislielākā ietekme uz mūsu vēsturisko apziņu un populāro kultūru. Parasti ir vieglāk just līdzi upuriem, kuri mums ir vai vismaz šķiet līdzīgi.