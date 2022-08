Kimono zīds un maģija. Kāpēc to tik ļoti iekāroja visa pasaule?

Gadsimtiem ilgi kimono ir bijis viena no svarīgākajām un pazīstamākajiem Japānas kultūras tradicionālajām vērtībām. Interesanti, ka tieši kimono ir jau kopš senatnes visvairāk eksportētā Austrumu kultūras prece. No tā ir iedvesmojušās neskaitāmas Rietumu kultūras, no galma ļaudīm līdz pat mūsdienu modes namiem un skatuves slavenībām. Kas maģisks slēpjas šajā T veida mantijā?