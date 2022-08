Intervija ar ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni ⟩ Panikas pamatotība, atbalsts apkures sezonā un kaimiņvalstu solidaritāte gāzes trūkuma gadījumā

Situācija energoresursu tirgū satricināja pasauli jau pagājušā gada otrajā pusē un joprojām neļauj atslābt. Ja pagājušajā gadā haosu radīja straujais cenu kāpums, tad šogad satraukums par cenu pieauguma turpināšanos mijas ar bažām par atsevišķu resursu pieejamību, it īpaši gāzes. No vienas puses, tiek pārmesta panikas celšana, bet, no otras puses, no dažādiem kā valsts, tā pašvaldību avotiem regulāri izskan informācija par energoresursu taupīšanu, kas attiecīgi arī rada satraukumu - ja jau jātaupa, tātad var nepietikt. Tam klāt pieliekot pēdējā laikā saņemtos rēķinus par elektroenerģiju un gāzi, neziņu, vai un kāds būs valsts atbalsts, jo līdz galam jau nekas nav pieņemts, ne vienam vien ir bezspēcības sajūta, domājot par to, kā pārdzīvot apkures sezonu.