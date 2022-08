Par pēdējo “Kaupēna” izrādi, krīzēm un sabiedrības īso atmiņu. Intervija ar Zigfrīdu Muktupāvelu

“Kaupēnu” radīja, lai uzrautu kājās visu trupu un ieviestu ticību Liepājas teātra dzīvotspējai. Mārtiņš Freimanis – nu, viņš bija tīrradnis. Kā cilvēks, kurš apdāvināts no Dieva, viņš to darīja absolūti brīvi un iemiesojoties tēlā. Tā, kā to nevarēja izdarīt neviens cits. To nevar iemācīties teātra studijā vai augstskolā. Savukārt Ivars Stonins bija ļoti meistarīgi. Viņam gan bija sakritības, arī ģimenes dzīvē, ka viņu ļoti aizskāra šīs lomas sakarā. Arī Ivars toreiz bija savā augstākajā radošajā lidojumā.