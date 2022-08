Jābūt gataviem, ka valsts aizsardzības dienests var izraisīt daudz izaicinājumu

Kopš tā brīža īpašas gribas gan no sabiedrības, gan no politiķu puses par nepieciešamību tādā vai citādā formā atjaunot iesaukšanu armijā neizskanēja. Tiesa, to sāka aktīvāk apspriest pēc Krimas aneksijas. Vienlaikus saskaņā ar 2021. gada SKDS aptaujas rezultātiem tikai 14% no Latvijas iedzīvotājiem atbalsta OMD, bet vecuma grupā no 17 līdz 24 gadiem — 10%. Vēl jo vairāk pēdējais pētījums no Aizsardzības ministrijas, kas veikts periodā no 2018. gada beigām līdz 2019. gada rudenim, secināja, ka vien 31% no aptaujātajiem būtu gatavi aizstāvēt valsti ar ieročiem militāra uzbrukuma gadījumā.