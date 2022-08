Kremļa ķīlniece

Pagājušā gada rudenī Britnija Grainere ar Fīniksas "Mercury" komandu centās izcīnīt Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempionu titulu. Finālsērijas laikā viena no šī gadsimta izcilākajām basketbolistēm teica, ka viņa nākamvasar vēlas piedalīties Sturgisas pilsētas motociklu festivālā, kas ir viens no lielākajiem šāda veida saietiem Amerikā. "Es gribu doties uz Sturgisu," teica astoņkārtējā WNBA zvaigžņu spēles dalībniece. "Man patīk motocikli, tāpēc es vēlos braukt un piedalīties." Diemžēl 4. augustā Krievijas tiesa sadragāja Graineres sapņus, piespriežot basketbolistei deviņus gadus aiz restēm. Kāds Kremļa politiskajās cīņās būs turpmākais liktenis vienai no labākajām groza bumbas meistarēm?