Foto ⟩ Pamosties Itālijā, brokastis Slovēnijā, veikals Horvātijā, vakariņas Bosnijā. Sporta režīmā uz divriteņa

Šogad sacensības notika astoto reizi. Organizatori, kā vienmēr, parūpējušies par sarežģītu trasi, ja to tā var nosaukt. Maršruts jāplāno pašam, bet vairāki posmi un četri kontrolpunkti (Čehijā, Itālijā, Melnkalnē un Rumānijā) jāsasniedz obligāti. Viens no tiem atrodas Itālijas Alpos 2620 metru virs jūras līmeņa.

TCR klasificējas kā vienas no smagākajām velosacīkstēm Eiropā. Nolikums ir vairāk nekā uz 100 lapām, noteikumi stingri jāievēro. Tā, piemēram, distancē nedrīkst izmantot nekāda veida aerodinamisko atbalstu (sēdēt aizvējā), nav atļauts pieņemt pat dzeršanai ūdeni, ja tādu kāds labvēlis piedāvā, piemēram, no blakus braucošas automašīnas. Divriteni drīkst labot tikai servisā vai pats braucējs, un naktsmājas nevar būt pie paziņām vai draugiem, braucējiem jāpārzina katras valsts satiksmes noteikumi. Šie ir tikai daži no virknes ierobežojumu.