Mašīna, kuras izstrādē iesaistītajiem vadītājiem tika atņemti pašu iecienītie spēkrati

Pašreizējais Porsche dizaina boss Mihaēls Mauers arī bija gandarīts, ka Porsche bija gatavs ieguldīt tik daudz iekšienē par Colorado nosauktā projekta ietvaros. 2004. gadā viņš kļuva par galveno dizaineru: "Man Cayenne ir ļoti svarīgs modelis. Neatkarīgi no tā, kura no sākotnējām trešās modeļu saimes koncepcijām būtu realizēta, lai papildinātu 911 un Boxster līnijas, solis uz trešo Porsche padarīja produktu zīmolu. Un dizains piešķīra automašīnai, kuras proporcijas to aizved tik tālu no sporta auto, cik vien iespējams, Porsche identitāti."