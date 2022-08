Kapu detektīvs ⟩ Kur, nezālēs ieaudzis, guļ ievērojamākais latviešu astronoms?

Man kosmoss patīk. Dievinu kosmosu. Zvaigznes patīk un Saule. Planētas patīk, tāpēc uz vienas no tām it kā dzīvoju. No fizikas un matemātikas pilnīgi neko nesaprotu, tomēr astronomija man ir lielā cieņā. Padomā tikai, cilvēks ņem un aizlido kosmosā. Nevienam joprojām nav skaidrs, kas tas tāds kosmoss ir, bet cilvēks ņem un aizlido. Vai, rau, Džeimsa Veba teleskops. Cilvēks uztaisa teleskopu par cik tur miljoniem, piekabina raķetei, aizlidina līdz vietai, kur tas peldēs Zemes orbītā, un tikai fotografē visuma pirmsākumus. Bailīgi pat paliek, cik lieliem soļiem uz priekšu soļo zinātne. Iedomājies - ja paveiksies, tad savām acīm pieredzēsim, kā cilvēks izkāpj uz Marsa. Kājas ļimst no brīnumiem, goda vārds.