5 Latvijas pašvaldības, kurās pieaugs pabalstu lūdzēju skaits

Pandēmijas sekmēta pasaules tirgu viļņošanās un energoresursu cenu kāpums vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, ko pēdējais vēl tikai pastiprinājis, ir tikai skaļākie no vispārējā cenu kāpuma iemesliem, kuru vērojam jau vairāk nekā gadu. Un katrs no mums pēc sava maciņa jūtam, ka ar līdzšinējo algas apmēru varam atļauties mazāk. Pat tie, kas rūpīgi seko akciju piedāvājumiem, apliecinās, ka vidējā summa, kas tiek samaksāta par ikdienas pirkumiem veikalā, ir pieaugusi, un ne par dažiem centiem, nemaz nerunājot par komunālo pakalpojumu rēķiniem. Protams, vieni arī pašreizējā apmēra cenu svārstības īpaši ikdienā nejūt kā lielu slogu, bet citiem katrs cents ir no svara.