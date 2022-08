Cilvēks ne-Rīgā ⟩ Liepājas Karostā - sēras par PSRS sabrukumu un aizvainojums pret Latvijas politiķiem

Agrāk bēdīgi slavenie Karostas grausti nu ir glīti sakopti un līdzenu mauriņu ieskauti. Tajos lielākoties iemitinājušies kultūras darbinieki, savukārt apbūves gabalos paneļu ēkās tiek izvietoti jauni uzņēmumi no visas pasaules. Skaidrs, ka 90. gadu paliekas no Karostas ielām tiks aizslaucītas līdz ar šīm pārmaiņām. Vai ekonomiskā izgaugsme liks iedzīvotājiem biežāk doties pie vēlēšanu urnām? TVNET tiešsaistes portāls KLIK devās uz Karostu, Liepājas mītiem apvītāko mikrorajonu, lai noskaidroju, ko šī daudznacionālā Liepājas daļa ar unikālu vēsturi sagaida no vēlēšanām. Sarunu laikā ar vietējiem iedzīvotājiem atklājas atšķirīga izpratne par piedzīvoto tajā pašā laikā un telpā.