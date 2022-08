Kūrorta romāni – romantiska mīla vai tikai īslaicīgi seksa prieki?

Ceļojums uz eksotisku valsti vieniem nozīmēs izglītojošas ekskursijas, lai iepazītu vietējo dabu un kultūru, citiem – elpu aizraujošu romānu ar vietējo siržu lauzēju. Būšana tālu prom no mājām un visa ierastā, siltais un saulainais klimats, kā arī vieglais reibums no kokteiļiem, rada labvēlīgu augsni erotiskām fantāzijām un sniedz impulsu tās realizēt. Taču brīvdienu romāniņi var nebūt gluži sapņa piepildījums, ja uz tiem skatās objektīvi, jo pat no skata visskaistākajās pludmalēs zem zeltainajām smiltīm mēdz slēpties atkritumu kārta, ko atstājuši iepriekšējie tūristi.