Lai PSRS armijas "sērga" nekad neiefiltrētos Latvijas Bruņotajos spēkos

Līdz ar plānoto Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu viens no aktuālākajiem jautājumiem ir gaisotne Nacionālajos bruņotos spēkos (NBS). Sabiedrībā vēl joprojām ir dzīvas ne pārāk labas atmiņas par kādreizējo padomju laika obligāto karadienestu, it īpaši par ģedovščinu un vardarbību. To apzinās arī reformas virzītājs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, uzsverot, ka bruņotie spēki ir pavisam citā attīstības stadijā, nekā tas bija padomju laikā vai 90. gados. TVNET tiešsaistes žurnāls KLIK vērsās NBS, lai noskaidrotu, kā tiek novērsta vardarbība armijā, tāpaat centīsimies aplūkot ASV pieredzi šajā jautājumā.