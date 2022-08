Kāpēc Taivāna ir svarīga?

Dārons Acemoglu ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) ekonomikas profesors un grāmatu "Kāpēc nācijas cieš neveiksmi: Varas, labklājības un nabadzības izcelsme" ("Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty") un ("Šaurais koridors: Valstis, sabiedrības un brīvības liktenis" ("The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty" līdzautors (kopā ar Džeimsu Robinsonu).

Džeimss Robinsons ir Pīrsona globālo konfliktu pētniecības un risināšanas institūta vadītājs, Čikāgas Universitātes Herisa sabiedriskās politikas skolas profesors, kā arī grāmatu "Kāpēc nācijas cieš neveiksmi: Varas, labklājības un nabadzības izcelsme" ("Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty") un ("Šaurais koridors: Valstis, sabiedrības un brīvības liktenis" ("The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty" līdzautors (kopā ar Dāronu Acemoglu).