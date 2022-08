Pasaule kabatā ⟩ Turcijas un Krievijas sarežģītās attiecības - gan draugi, gan ienaidnieki dažādos veidos

“Turcijas un Krievijas attiecības kopumā ir kā saspīlēta draudzība – gan draugi, gan ienaidnieki dažādos veidos,” pauž pētniece, “taču viennozīmīgi redzam, ka Turcija nav Krievijas sabiedrotā.” Šo neviennozīmīgo attiecību pamatā ir arī ekonomiski apsvērumi, jo Turcija no Krievijas iegūst 45% no tai nepieciešamās gāzes, kā arī lielu daļu tūrisma industrijas uztur tieši tūristi no Krievijas. Rietumvalstu uzlikto sankciju jautājumā Turcija izvēlējusies pragmatisko pieeju un izvairījusies no kaitēšanas pati savām ekonomiskajām interesēm, īpaši ņemot vērā, ka šīs sankcijas nav noteicis Apvienoto Nāciju Organizācijas lēmums. “Esošajā ekonomiskajā situācijā varam arī necerēt, ka šajā ziņā kaut kas mainīsies,” spriež Auniņa.