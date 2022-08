Kāpēc mēs vairs nemīlējamies?

Un kas ir noticis ar mani? Piemēram, no kāda interneta seksa veikala saņēmu dāvanā tā saucamo "butt plug", bet to esmu izmantojusi tikai kā atbalstu telefonam, filmējot "Instagram" video. Beigu beigās seksa rotaļlieta aizripoja kaut kur aiz gultas un pazuda putekļainajā tumsībā. Vēl pavisam nesen kādā kopīgā darba telpā administrators man piedāvāja uzlikt datoru uz grāmatām, lai tas būtu acu līmenī. Teica, ka grāmatas atvedis no mājas balkona, kur tās pelējušas neizmantotas. Viena no šīm grāmatām bija "Kamasūtra".