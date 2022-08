Vai divi pedāļi ir labāk par trim: manuālā pārnesumkārba kā izmirstoša suga

Vienlaikus Latvijā, šķiet, šī transformācija notiek salīdzinoši lēnāk. Piemēram, paraugoties uz kopējo statistiku par iegūtajām autovadītāja apliecībām, skaits saglabājies salīdzinoši nemainīgs gadu no gada. Arī tādu, kas izvēlētos iegūt BE kategorijas apliecību (dod tiesības vadīt tikai automobiļus ar automātisko pārnesuma kārbu), nav pārāk daudz. Iespējams, vismaz pagaidām starp jaunajiem autovadītājiem valda pārliecība, ka jāiegūst B kategorijas vadītāja apliecība, jo tā dod tiesības vadīt auto gan ar mehānisko, gan automātisko pārnesumkārbu, pretēji BE kategorijai. Tāpat par to liecina fakts, ka vismaz pagaidām CSDD reģistrēto vieglo automašīnu skaits ar manuālo kārbu ir par nedaudz vairāk kā 70 tūkstošiem augstāks nekā ar automātu.