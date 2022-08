Vai kādu interesē bads Āfrikā?

Izskatās, ka neinteresē. Īpaši tagad – Ukrainas kara laikā. Taču no tā nemainās fakts, ka no jauna uzliesmojusi bada krīze melnajā kontinentā un cilvēki mirst tur pārtikas trūkuma dēļ. Sekojot notikumiem pasaulē, jau sen esmu sapratusi, ka cilvēkus neinteresē lietas, kas notiek tālu. Izskatās neizsniedzamas un nesaprotamas. Taču saņemšos uz uzrakstīšu par to, ka pašlaik lielākajā daļā Āfrikas raga valstu: Džibuti, Eritrejā, Etiopijā un Somālijā iedzīvotāji atrodas uz bada robežas. To izraisījis sausums, siseņu uzbrukumi, karu posts un nelaimes. Šo iemeslu dēļ 17 miljoni cilvēku pavisam drīz var palikt bez iztikas minimuma. Uz rudeni šis skaitlis var pieaugt vēl par 3 miljoniem. Saprotams, ka vainīgais šeit nav tikai sausums un neraža, bet arī politiskie un sociālie priekšnosacījumi.