Krievijas gāzes piegāžu samazināšana nesagraus Vācijas ekonomiku

Priekšstati par pašreizējo dabasgāzes krīzi Eiropā - kuru izraisīja gāzes piegāžu samazināšanās no Krievijas - balstās uz diviem galvenajiem pieņēmumiem: pirmkārt, ka Vācijas ekonomika ir atkarīga no Krievijas lētās gāzes, un otrkārt, ka likt visu uz vienas kārts bija liela muļķība. Taču, lai gan Vācijā ir apjomīgs rūpniecības sektors un tā no Krievijas importē lielu daudzumu dabasgāzes, rūpīgāka skaitlisko rādītāju un ekonomikas analīze šo dominējošo priekšstatu tomēr neapstiprina.