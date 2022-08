"Joprojām varu sevi pierādīt." Rolands Šmits par Latvijas izlasi, "Žalgiri" un NBA cerībām

"NBA Vasaras līgu neesmu apsvēris. Ar aģentu to esam apsprieduši. Kad sezona beidzas, ir jāatpūšas. Pēc tam ir izlases mači. Nevar skraidīt pārāk daudz, pēc tam ir ļoti grūti. Sezona ACB līgā beidzas jūnija vidū vai pat beigās. Ir savādāk, ja sezona beidzas, piemēram, maijā."

Spānijā un it sevišķi "Barcelona" komandā pavadīto laiku Šmits uzskata par ļoti vērtīgu pieredzi basketbolista karjerā.

"Esmu spēlējis kopā ar daudziem labiem spēlētājiem, no katra var kaut ko paņemt, kaut ko iemācīties. Tas pats attiecas arī uz treneriem, ar kuriem iznācis strādāt kopā. No katra esmu paņēmis to labāko."