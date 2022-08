Kāpēc Dāvida Hieronīma Grindeļa vārdā nosaukta farmācija un mazas dzeltenas puķītes?

Pašmāju farmācijas “Grindex” nosaukums veidots no mūsu pirmā ķīmiķa Grindeļa uzvārda. Patiesībā viņa vectēvs vēl bija Grundulis. Bet mūsu pirmais latviskās izcelsmes dabaszinātnieks, pirms diviem gadsimtiem dzīvojušais Dāvids Hieronīms Grindelis no Zaķusalas tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem latviešiem - Eiropas mēroga zinātniekiem.