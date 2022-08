Neesmu mācījies, bet zinu, kā izgriezt aklo zarnu! Vai Saeimā var līdzīgi?

“Ikvienam no mums būtu svarīgi, lai šie tautas priekšstāvji būtu konkrētajās sfērās zinoši - savas jomas profesionāļi. Lai kā mums gribētos teikt, ka cilvēks var būt gudrs arī bez izglītības, ir jāsaprot, vai mēs paši ietu pie ārsta, kuram nav attiecīga izglītību apliecinoša dokumenta. Vai mēs paļautos uz tādu ārstu, kurš teiktu: “Neesmu mācījies, bet zinu, kā aklā zarna ir jāizgriež? Man par to ir viedoklis!”? Līdzīgi ir ar Saeimu - ir svarīgi lai tur esošie deputāti ir nozaru lietpratēji,” skaidro eksperte. “Teiksim ārzemēs, vecajā Eiropā, nepieciešamība pēc augstākās izglītības deputātam ir kā nerakstīts likums. Ir pat konkrētas jomas, kurās parlamentāriešiem tiek rekomendēts iegūt augstāko izglītību, piemēram, jurisprudencē. Runa nav par to, lai būtu obligātā izglītība politoloģijā, taču augstākajai izglītībai ir jābūt.”