Ieceļošanas aizliegums kā eļļa Putina propagandas ugunij

Līdz ar vairāku Krievijas opozīcijas mediju ienākšanu Latvijā aktuālāks kļuvis jautājums par “krievu liberāļu” patieso nostāju. Lai gan līdz galam grūti aptvert vārdu salikumu “krievu liberālis”, jo dažādi cilvēki tam piešķir atšķirīgas nozīmes, jādomā, ka kopskatā uz tiem var raudzīties kā Putina noziedzīgā režīma pretiniekiem. It kā vairums Rietumvalstu iedzīvotāju arī nostājas pret Putina režīmu un gaida dienu, kad tas beidzot kritīs, tomēr pašu Krievijas pilsoņu un mediju organizāciju izteikumi daudziem liek domāt, ko tad īsti “krievu liberāļi” pārstāv - Rietumu vērtības vai Putina režīmu. Šķiet, atbilde ir tik vienkārša, ka daudzi to atsakās redzēt, – neko no minētā.