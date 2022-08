Gaismu sauca, gaisma ausa - iespējams, iedvesmojošākā saruna un pasākums šogad

Tāpat ir ar mums, ka katru reizi pie šādiem, teiksim, lielkalibra projektiem mēs zināmā mērā mirstam. Un tad atkal mēs mēģinām sevi no jauna likt kopā, jo esam sadalījuši sevī absolūtos reizinātājos, lai atkal jau nākamajā dienā celtos un kāptu uz tiem pašiem dēļiem un dedzinātu sevi no jauna.

Tāda jau ir arī dzīves jēga, jo emocijas ir mūsu gadsimta degviela un īstas emocijas, nevis falšas, jo mēs ļoti daudz meklējam to falšumu un man ļoti gribas atiet no tā falšā un gribas vairāk pietuvināties tam īstumam. Māksla un kultūra ir brīnišķīgs veids, kā to izdarīt, bet, man liekas, arī tādā sadzīviskā komunikācijā vienkārši būt sev pašam un nebaidīties paust emocijas, nedomājot, kāds es izskatīšos vai ko par mani padomās. Protams, mums gribas uzcelt tās robežas, bet dažreiz tās vajag nojaukt un atļauties būt ievainotam.