Māte pedofile “grib tikai labu”, 83 gadus vecs izvirtulis: Latvijas pedofilu “ēdienkarte”

Tomēr nereti seksuālie noziegumi pret bērniem tiek atklāti ar lielu novēlošanos - pēc daudziem gadiem, kad upuris pieaug, vai netiek atklāti vispār. Centrā "Dardedze" uzskata, ka Latvijā katrs desmitais bērns līdz 18 gadu vecumam tiek pakļauts kādai no seksuālās izmantošanas formām.* Eiropā katrs piektais bērns ir upuris kādam no seksuālās vardarbības veidiem.

Seksuālās izvēles traucējumi ir pedofilija, sadomazohisms, gerantofilija, nekrofilija, fetišisms, ekshibicionisms. Ir arī virkne retāk sastopamu seksuālo noviržu: nekrofetišisms, autoerotisms, klizmafilija, zoofilija, urofilija utt. Viena no izplatītākajām un smagākajam novirzēm saistīta ar bērnu seksuālu izmantošanu.

Augstākās tiesas Senāta apkopotās tiesu prakses 100 krimināllietās pēc Krimināllikuma 160. (seksuāla vardarbība) un 162. (pavešana netiklībā) panta laikā no 2005. līdz 2006. gadam sniedz ieskatu noziegumos pret bērniem un pusaudžiem. Materiālos secināts, ka no 106 apsūdzētajiem vairāk nekā 30 bija upuru radinieki vai ģimenes locekļi un tikai 16 pilnīgi sveši cilvēki. Lietās figurē kaimiņi, vecāku draugi, skolasbiedri un viena skolotāja. Vecākajam vardarbniekam bija 83 gadi, diviem no 70 līdz 79 gadiem.