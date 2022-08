Mērām partijas ⟩ Nacionālā apvienība: daudz solījumu, bet cik no tiem ir izpildīti?

Pēc četriem mēnešiem "nacionāļi" ieguva 7,67% balsu un astoņas deputātu vietas parlamentā. 2011. gada jūlijā “VL” un TB/LNNK apvienojas vienā partijā un 2013. gada decembrī apvienošanās procesu pilnīgi pabeidza. Pa vidu šiem notikumiem notika arī Saeimas ārkārtas vēlēšanas, kur NA dabūja jau 14 vietas. Turklāt NA iesaistījās Valda Dombrovska valdībā, lai gan dažus mēnešus iepriekš tika izslēgta no koalīcijas jaunās valdības veidošanas procesā.

13. Saeimas vēlēšanas

Kopš tā brīža 11 gadu laikā partija ir bijusi pārstāvēta visos Ministru kabinetos. Proti, pēc 13. Saeimas vēlēšanām situācija nav mainījusies: no Nacionālas apvienības saraksta tika ievēlēti 13 deputāti — par četriem mazāk nekā iepriekšēja sasaukumā. Tomēr tas neliedza partijai saglabāt vietu pie varas ar parlamenta priekšsēdētāja amatu, ko atkal ieņēma Ināra Mūrniece, un diviem ministriem — Nauri Puntuli (kultūras) un Kasparu Gerhardu (zemkopības).

Vēlāk, kad no koalīcijas tika izslēgta “KPV LV”, tās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs iestājās NA. Tādējādi portfeļu skaits valdībā "nacionāļiem" palielinājies līdz trim. Tomēr par prasību atstādināt no iekšlietu ministres amata Mariju Golubevu par 9. un 10. maija nekārtību nenovēršanos, Vitenbergs pats pēc Krišjāņa Kariņa pieprasījuma tika atsaukts no sava posteņa. Par Vitenberga pēcteci kļuva Ilze Indriksone.