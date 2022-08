Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Ābols ar bandu, kas ienīst zaudējumus

Kas ir Latvijas hokeja izejmateriāls, bagātīgi piebarots un izskolots Eiropas un Amerikas klubos. Esmu piemirsis, kurš no treneriem to teicis, varbūt ka tagadējais galvenais U-20 izlasē Artis Ābols, bet šo laiku juniori esot pavisam atšķirīgi no tiem, kas spēlēja pirms pieciem un desmit gadiem. Ar pašapziņu, ka viņi var, prot un ir spējīgi uzvarēt. Vai tas pielipis Šveices junioru līgā, vairākus gadus esot blakus labākajiem zviedriem, vai uzsūcot kanādiešu un amerikāņu uzvarētāju mentalitāti?