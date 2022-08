Mairis, Kristaps un Ukrainas karš

Vai Latvijai vajag augstas klases sportistus par katru cenu? Ir labi, ja tādi rodas pašiem, bet pārpirkt no ārzemēm viņus nevajag. Tāpēc neskumdina ziņa par to, ka mākslas vingrotāja Jeļizaveta Polstjanaja atteikusies pārstāvēt Latviju starptautiskos mačos Bulgārijā. 2018.gadā vingrotājai tika piešķirta Latvijas pilsonība, lai gan viņas otrā pase ir Krievijas un trešā Baltkrievijas. Jaunietes sašutumu izraisījis noteikums, ka vajag atteikties no Krievijas pilsonības, lai gan mēs pārējie zinām, ka šāda pilsonību kombinācija Latvijā netiek atļauta.