Pamatlicējs Latvijas energosistēmai, par kuru "Latvenergo" padomju laikos centās aizmirst

Jau tādēļ vien, ka Fricis Rudzītis Latvijā nodrošināja elektrolīnijas no nulles – no nevienas līdz 560 kilometriem un 13 apakšstacijām, to visu vadīdams, organizēdams, izdomādams, kā lētāk un labāk, viņa mūžs būtu cildināms. Tomēr, mūžam beidzoties, pat nekrologu centrālajā avīzē “Cīņa” bija grūtības ievietot – tam vajadzēja mirušās personas raksturojumu no darbavietām, lai gan laiks jau rādīja 1957. gadu, pēc Staļina.