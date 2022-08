Baltie plankumi leģendārā laupītāja Anša Kaupēna biogrāfijā: vēsturnieks atklāj jaunus faktus

Nepazīstamais bija ģērbies garā mētelī, galvā tam bijusi pelēka cepure. Svešinieks, kas Minnu izglābis no drošas nāves, jautājis, vai tiešām viņa tik agri gribot iet nāvē un kāpēc izvēlējusies šādu pašnāvības veidu. Pēc tam viņš jautājis, kur Minna dzīvo, un, uzzinājis, ka Jelgavā, atbildējis, ka arī viņš ir no tās pašas pilsētas, bet pašreiz viņam jāejot uz otru pusi. Minna Grīnberga labi atcerējās svešinieku - viņa gaitu un balsi. Sieviete apgalvoja, ka viņas glābējs ir Ansis Kaupēns.

Kāpēc policija tik ilgi nespēja notvert Kaupēnu, kas sešus gadus šausmās turēja visu Zemgali? Maz zināmus faktus par Kaupēnu un to, kāpēc viņam tik ilgi izdevās izvairīties no aresta, atklāj Valsts policijas vēsturnieks Alvils Zauers. "Lai gan laupītāja notveršanā bija iesaistīti lielu policijas spēki, viņš veikli izvairījās no visām operācijām. Pēc tam šīs neveiksmes tika analizētas."